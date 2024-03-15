İstanbulspor: Üzücü bir son

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'a 1-0 yenilen İstanbulspor'un yardımcı antrenörü Ömer Ateş, son dakikada yedikleri golle üzücü bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.

Ateş, sarı kart cezası bulunan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın yerine katıldığı basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk yarıda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Ömer Ateş, "İkinci yarıda hücumda formasyon değiştirdik. Oyunu dengeler gibi olduk. Final paslarımız var, pozisyonlar yarattık fakat değerlendiremedik. Karşılaşma üzücü bir sonla noktalandı. Yapacak bir şey yok. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirip iyi futbol oynamaya devam edeceğiz. Pendikspor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.