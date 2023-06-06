İstanbulspor'da kritik mesai! Tek hedef 3 puan

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor, son haftaya 38 puanla 15. sırada girdi.

Sarı-siyahlı takım, 37 puanla 16. basamakta bulunan Bitexen Giresunspor ile kümede kalma mücadelesi verecek. İstanbulspor, Ümraniyespor'u yenmesi halinde kümede kalacak.



Berabere kalması ya da mağlup olması durumunda ise Giresunspor'un Fraport TAV Antalyaspor maçının sonucunu bekleyecek.



İstanbulspor ile Giresunspor arasında ikili averajda eşitlik bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Giresunspor 3-2 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki karşılaşmayı ise İstanbulspor evinde 1-0 galip tamamlamıştı.

İki takım arasındaki olası puan eşitliğinde küme düşecek takımı genel averaj belirleyecek. Ligde attığı 43 gole karşılık kalesinde 63 gol gören İstanbulspor'un genel averajı eksi 20 olurken, fileleri 40 kez havalandırıp 60 gol yiyen Giresunspor da aynı durumda bulunuyor.

Bu arada ligden düşmesi kesinleşen Hangi Kredi Ümraniyespor ise 30 puanla 17. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk kez boy gösterdiği lige galibiyetle veda etmeye çalışacak.

