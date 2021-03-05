İstanbulspor'da Orhan Çıkırıkçı: Fatih Tekke sahada olsa 2 gol atardı

AA 05 Mart 2021 Cuma 23:01 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 23:01

Orhan Çıkırıkçı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pozisyonu bol bir müsabakanın geride kaldığını aktaran sarı-siyahlı ekibin teknik sorumlusu, "Çok iyi bir maç oldu. İlk dakikadan son dakikaya kadar topa hakimdik ve oyun üstünlüğü bizdeydi. Çok gol pozisyonuna girdik ama atamadık. Haftayı 1 puanla kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mükemmel oynadılar." diye konuştu.

Orhan Çıkırıkçı, önlerindeki maçlara iyi hazırlanacaklarını aktararak, "Şimdi 26. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacağız. İnşallah oradan puan ve puanlarla dönmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsabakada birçok gol kaçıran İstanbulspor'un teknik sorumlusu, "Teknik direktör Fatih Tekke sahada olsaydı bugün kaç gol atardı?" şeklinde soru üzerine, "O da aynısını maçtan önce söyledi. 'Bu tam benim havam. Saha da hava da güzel.' dedi. Sanırım 2 gol atardı." değerlendirmesini yaptı.

HAMDİ YILMAZ: "PLAY-OFF'U HEDEFLİYORUZ"



Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise TFF 1. Lig'de play-off'u hedeflediklerini söyledi.

İki takımın da galibiyet için oynadığını aktaran Yılmaz, "Bugünkü maç iki takım için de çok önemliydi. İki takım da play-off potasında kalmaya gayret ediyor. İstanbulspor'un ikincilik şansı da vardı. Katı defans yapan takım olmadı. Elimizden geldiğince oyunda kalmaya gayret ettik. Futbolcularım çok iyi hazırlandı. Play-off'u hedefliyoruz. Bu ligin iyi takımlarından biriyiz. Kaybedilecek maçların telafisi yok. Her maçtan puan ve puanlarla çıkmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.