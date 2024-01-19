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Spor

İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi!

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın ile yollarını ayırmasının ardından göreve Osman Zeki Korkmaz'ı getirdi.

19 Ocak 2024 Cuma 20:30 - Güncelleme:
İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktör Hakan Yakın'la yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Sezona Fatih Tekke ile başlayan İstanbulspor, 16 Ekim'de takımın başına Hakan Yakın'ı getirmişti.

Yakın, İstanbul temsilcisinde 14 maça çıktı. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANDI

İstanbulspor, Hakan Yakın'ın yerine takımı Süper Lig'e çıkaran Osman Zeki Korkmaz'ın, İstanbulspor'un başına getirildiği açıklandı.

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