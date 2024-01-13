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Spor

İstanbulspor'un 20. hafta rakibi Konyaspor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, sahasında Konyaspor ile mücadele edecek. Müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

AA13 Ocak 2024 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
İstanbulspor'un 20. hafta rakibi Konyaspor
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İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Beş maçlık yenilgi serisine Adana Demirspor beraberliği ile son veren İstanbulspor, 6 puanla ligde son sırada yer alıyor.

Oynadığı 19 lig maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan TÜMOSAN Konyaspor ise 18 puanla 18. sırada bulunuyor.

HALİL UMUT MELER SAHALARA DÖNÜYOR

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğramasının ardından 1 aylık ara sonrası İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek.

Meler, 11 Aralık'ta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakanın ardından, ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca ile iki kişinin saha içinde saldırısına uğramış ve 2 gün hastanede kalmıştı.

Ülkede infial uyandıran bu saldırının ardından ligde 16. hafta müsabakaları ertelenirken, Faruk Koca tutuklanmış ve sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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