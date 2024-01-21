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Spor

İstanbulspor'un 21. hafta rakibi Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

AA21 Ocak 2024 Pazar 10:49 - Güncelleme:
İstanbulspor'un 21. hafta rakibi Kayserispor
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İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor'la karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Son 7 maçını kazanamayan ve teknik direktör Hakan Yakın ile yollarını ayıran İstanbulspor, bu karşılaşmaya yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çıkacak.

Bu sezon oynadığı 20 maçta yalnızca 2 galibiyeti bulunan İstanbulspor, 7 puanla ligde son sırada yer alıyor. Ligin 17. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sahadan çekildiği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İstanbulspor'a 3 puan silme cezası vermişti.

Son 5 maçını kaybeden Kayserispor ise 20 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Kayseri ekibi topladığı 29 puanla haftaya 8. sırada girdi.

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