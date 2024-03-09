İstanbulspor'un 29. hafta rakibi Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla üst sıralara yükselen Kasımpaşa, geride kalan 3 maçta ise galibiyet elde edemeyerek 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 40 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bu sezon yalnızca 3 kez galibiyet sevinci yaşayan İstanbulspor ise 13 puanla son sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Kasımpaşa 3-1 kazanmıştı.