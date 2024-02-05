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Spor

İstanbulspor'un yeni transferi Emrehan Gedikli

İstanbulspor, Konyaspor'dan 2003 doğumlu hücum oyuncusu Emrehan Gedikli'nin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

IHA5 Şubat 2024 Pazartesi 17:28 - Güncelleme:
İstanbulspor'un yeni transferi Emrehan Gedikli
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-siyahlılar, Konyaspor'dan 2003 doğumlu hücum oyuncusu Emrehan Gedikli'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Emrehan Gedikli. 2003 doğumlu hücum oyuncusu Emrehan Gedikli'nin sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Konyaspor ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Konyaspor formasıyla bu sezon 7 müsabakaya çıkan genç futbolcu, 2 gol kaydetti.

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