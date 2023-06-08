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Spor

İstanbul'u UEFA Şampiyonlar Ligi final heyecanı sardı

İstanbul'un ev sahipliğini yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali için etkinlikler düzenleniyor. Futbol severler etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
İstanbul'u UEFA Şampiyonlar Ligi final heyecanı sardı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Inter ile Manchester City arasında 10 Haziran'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru FedEx Express, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in katılımıyla turnuvanın efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Steven Gerrard ve Gareth Bale'in devasa karton heykellerini ziyarete açtı. Sergilenen heykellere futbolseverlerini ilgisi büyük oldu.

Organizasyona gelen ziyaretçiler, Şampiyonlar Ligi kupasıyla da fotoğraf çekildi. Kupanın sergilendiği alanda bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takımın kaptanlarının da formaları yer aldı.

Ziyaretçiler, etkinlik alanında bulunan sanal penaltı ve bire bir futbol gibi birçok beceri yarışmasıyla futboldaki hünerlerini sergiledi ve sürpriz hediyeler kazandı.

Misafirler, futbol dışında da organizasyonun birçok farklı yerinde çalan canlı müzikle festivalin tadını çıkardı.

Festival, 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

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