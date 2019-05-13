İstatistikler 'Şampiyon Galatasaray' diyor
1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2014-15 ve 2017- 18 sezonunda 32. hafta sonunda zirvede olan Galatasaray, mayıs ayının sonunda mutlu sona ulaştı.
Galatasaray haftaya Başakşehir'i yenerse 22. şampiyonluğunu ilan edecek. Bu arada sarı-kırmızılı takım ligde yenik duruma düştüğü maçlardan tam 22 puan çıkardı. Ankaragücü, Sivas, Kasımpaşa, Bursa, Kayseri ve Rize maçlarını geri düşse de kazanan Galatasaray, Bursa, Alanya, Başakşehir ve Erzurum'a karşı ise 1-1'i yakaladı sahadan bir puanla ayrıldı.
(Sabah)
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