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Spor

İstatistikleri tavan yaptı! Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi attığı gollerle takıma hayat verdi. Başarılı golcü ikinci yarıda attığı 7 golün 6'sıyla direkt maç kazandırdı. Ayrıca Belçikalı yıldız, her 27.7 dakikada gol sevinci yaşadı. İşte detaylar...

Sabah9 Mayıs 2024 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
İstatistikleri tavan yaptı! Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi
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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Michy Batshuayi, ikinci yarıda attığı gollerle sarı- lacivertlileri ipten aldı.

DİREKT MAÇ KAZANDIRDI

Takımını şampiyonluk yarışında tutan Belçikalı oyuncunun attığı bu 7 golün 6'sı direkt maç kazandırdı.

Golcü futbolcu, Başakşehir'e karşı 32, Antalya deplasmanında 7, Kasımpaşa mücadelesinde 13, Pendikspor karşılaşmasında 16, Trabzonspor maçında 7, Karagümrük karşısında 45 ve Beşiktaş derbisinde de 74 dakika oynadı.

7 gol attığı bu karşılaşmalarda sadece 194 dakika süre alan Belçikalı yıldız, her 27.7 dakikada bir ağları sarsmış oldu.

DZEKO'DAN 4 GOL

Edin Dzeko ise ligin ikinci yarısında sadece 4 kez gol sevinci yaşadı.

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