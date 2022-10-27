İşte 1. Lig'de 11. haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)
30 Ekim Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)