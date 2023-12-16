İşte Abdullah Avcı'nın Batista Mendy planı

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşmıştı. Zorlu mücadelede yaz transfer döneminde ön libero olarak transfer edilen Batista Mendy, sahaya stoperde çıkmıştı.

Kendi bölgesi olmamasına rağmen başarılı bir futbol ortaya koyan Fransız futbolcu, başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere yardımcılarının da beğenisini kazandı

Gelen son haberlere göre 23 yaşındaki oyuncunun, gelecek hafta oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında da yine savunmanın merkezinde olacağı öğrenildi.