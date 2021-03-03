İşte Alanyaspor'un muhtemel 11'i

DHA 03 Mart 2021 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 12:39

Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak maçta İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacak. Maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak. Son 3 haftada yalnızca 1 puan alabilen Aytemiz Alanyaspor, bu kez kayıp yaşamak istemiyor. Göztepe maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan turuncu-yeşilliler, ligin ilk yarısında İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen ve daha sonra oynanan maçta Göztepe karşısında sezonun ilk mağlubiyetini almıştı. Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Akdeniz temsilcisi, bu kez evinde kazanmak istiyor. Aytemiz Alanyaspor son haftalardaki puan kayıplarının ardından 42 puanla 7'nci sırada yer alırken, son 3 maçta 9 puan toplayan Göztepe ise 35 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

ALANYASPOR 2'NCİ GALİBİYET PEŞİNDE

Bugüne kadar iki ekip Süper Lig'de 7 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 3'ünü Göztepe, 1'ini Alanyaspor kazandı. 3 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Alanyaspor, Göztepe'ye karşı tek galibiyetini 2018-2019 sezonunda evinde oynadığı maçta 1-0'lık skorla aldı. İki takım arasında bugüne dek oynanan 7 maçta Alanyaspor rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

SALİH VE BABACAR YOK

Göztepe maçı hazırlıklarını bugün tamamlayacak Akdeniz temsilcisinde, genç kaleci Ahmet Çağrı Güney U19 Milli Takım kampında bulunduğu, Salih Uçan sarı kart cezalısı ve Babacar ise sakat olduğu için kadroda yer almıyor. Hafif sakatlığı bulunan Caulker'ın durumu ise maç günü netlik kazanacak. Öte yandan, Alanyaspor'da Efecan Karaca, François Moubandje, Adam Bareiro ve Berkan Kutlu da sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan biri yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda haftaya oynanacak Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL KADRO

Aytemiz Alanyaspor'un Göztepe maçında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Marafona - Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Mustafa Pektemek, Davidson, Adam Bareiro

SAKAT: Khouma Babacar

CEZALI: Salih Uçan