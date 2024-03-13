Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"DELİ SAÇMASI SÖYLEMLER"

"Rakibimiz son dönemde deli saçması söylemler içinde. Onlara bazı hatırlatmalar yapmayı amaçlıyorum. Böyle bir açıklama yaptığım için de üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Rakibimizin düşürdüğü seviye mezbahayı aratır seviyede."

"TÜRK FUTBOLU İÇİN BEKA SORUNU"

"Galatasaray'ın Türk futbolu için nasıl bir beka sorunu olduğunu örneklerle anlatacağım. Onların yaptığı gibi hayali düşmanlarla değil. Hayali senaryolarla değil, gerçekler ve istatistiklerle sizlere sunmaya çalışacağım."

"SAMİMİYETSİZLİK VE RİYAKARLIK"

"Önce rakibimizin DNA'sını size anlatacağım. Son dönemde bu kulübü yönetenlerin dikkat çeken özellikleri, samimiyetsizlik ve riyakarlıktan ibarettir. Tenhada ayrı, umumide ayrı söylemlerde bulunurlar."

"İSTEDİKLERİ OLUNCA SUSARLAR"

"Bir puan kaybı sonrası, işler iyi gitmeyince ya da kendi maçlarındaki hakem hatalarını örtbas etmek için ortalığı birbirine katarlar. Ligi bitirtmeyiz tehditlerinde bulunurlar, açıklayacağız derler, en sonunda ise istedikleri olunca susarlar."

"TÜRLÜ TÜRLÜ ŞANTAJ VE İTİBAR SUİKASTI"

"Türlü türlü şantaj ve itibar suikastı yaparak, özellikle hakemler ve kurulları baskı altında tutarlar ve bunun için hayali düşmanlar yaratırlar. Başka camiaların mutsuzluğundan paye çıkarır, onları aşağılar ve alay ederler. En son Beşiktaş maçında görüldüğü gibi. Futbolun marka değeri için mücadele ettiklerini söylerler işler iyi giderken. Sadece kendileri için değil, tüm kulüpler için adalet arayışında olduklarını söylerler."

"KIYAMETİ KOPARDILAR"

"Bu samimiyetsizlik ve riyakarlıklarının bir diğer örneği olarak, bir maçta kulübümüz hakkını aramak için, maçın ilk yarısında yaşanan olaylardan ötürü, 19 Mart 2023'teki Alanyaspor maçının devre arasında bir paylaşım yaptık. Kıyameti kopardılar. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Yalnızca 10 gün geçti, birebir aynısını kendi maçlarında yaptılar. Paylaşımı yapmadan önce bir akıllı aranızdan çıkıp demiyor mu? 'Başkan, Fenerbahçe aynı şeyi yaptı, biz de çok ağır söylemlerde bulunduk. Aynı şeyi biz yapmayalım, bu riyakarlıktır.' demiyor mu?"

"BUNLARIN BİR TAKTİKLERİ VAR"

"Bunların bir taktikleri var insanların üstünde baskı kurabilmek için. Fenerbahçe ile ilgili şirketlerde çalışıyor, Koç Grubu'nda çalışıyor, başka alakasız konuları gündeme getirdiler. Söz konusu olan durum, kişiyi kamuoyunun önüne atmak."

"SİZ NASIL BÖYLE KONUŞURSUNUZ?"

"Benden evvelki başkan Fenerbahçe'de 18 yıl başkan vekilliği yaptı, diğer başkan Beşiktaş'ın kulüp başkanıydı. Siz nasıl böyle konuşursunuz?' deyip susturacağına çanak tuttu bu hanımefendinin linçlenmesine."

"TRANSFER YAPMA KÜLTÜRLERİ OLAĞANÜSTÜ"

"Transfer yapma kültürleri olağanüstü, kimse yanlarına yaklaşamaz. Birçok yerel kulüp de rahatsızdır ama ses çıkaramaz. Çıkarlarına göre transfer haberleri servis etmede, sözleşmelerde yeni jargonlar üretmede, kamuoyunu yanlış bilgilendirmede de Şampiyonlar Ligi'ndeler."

"DÜRÜSTSENİZ YABANCI HAKEMİ DESTEKLEYİN"

"Madem TFF başkanından memnun değilsiniz, tarihin en kötüsü, kurullar rezil; o zaman da siz de hakem talebinde bulunun. Mertseniz, dürüstseniz, kendinize güveniyorsanız, siz de bizim gibi yabancı hakemi destekleyin."

"MİLYONLARIN ARASINA NEFRET TOHUMU EKİYORSUNUZ"

"Samimiyseniz desteklersiniz. Siz hep üçüncü şahıslar ama hakemlerden memnunsunuz. Hakemlere güveniyorsunuz, sadece bizim maçlarımızda güvenmiyorsunuz. Yani riyakar oğlu riyakarsınız. Bu yüzden bir beka problemisiniz. Milyonların arasına nefret tohumu ekiyorsunuz."

MORUTAN TRANSFERİ

"Morutan için 3 milyon euroya satmışlar, müthiş başarı dedik. Ben şahsen öyle düşündüm. Keşke bizde de böyle bir sihirbaz olsa dedim. Halbuki işin öyle olmadığını aslını öğrenince anladık. Bu, ancak belirli sayıda ilk 11 oynarsa devreye giriyormuş. Doğal olarak da kulübü şu anda ilk 11 oynatmıyor. Acaba bu limit açmada kullanıldı mı? Bunu öğreneceğiz. Takip ediyoruz."

BAKAMBU TRANSFERİ

"Başka bir transfer başarısı da Real Betis - Bakambu. Bir kulüp niye olduğu gibi söylemez? Ne biliyoruz? Real Betis'in 5+5 milyon euro karşılığında Bakambu'yu aldığını biliyoruz. Betis başkanı, ödediğimiz bonservise maaş da dahil diyor. 5 milyon euronun gerçekleşmesi için olağanüstü şeyler olması gerekir diyor. Bazen anlaşma yaparsınız; Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursa 1 milyon euro daha ödenecek dersiniz. 5 milyonun içinde de maaş var. Zarar da etmiş olabilirler. Burada olan şey insanların gözünün içine baka baka aldatmak."

"BELHANDA'NIN ÜÇLÜ ÇEKTİRMESİ..."

"Orada oynamış oyuncuların Galatasaray'a karşı gösterdikleri performans herkesin malumu. Bu öyle bir seviyeye geldi ki, bir kulüp başkanı çıkıp 'Beyinleriyle kalbi arasında çelişki olmuştur' dedi. Bunun Fenerbahçe maçı sonrası olduğunu düşünebiliyor musunuz? Malum kulüp tarafından OHAL ilan edilirdi. Bu işin nirvanası, Ümit Karan'ın Eskişehirspor forması giyereken söylediği şeyler. 'Galatasaraylıyım, Fenerbahçe şampiyon olmasın diye gol atmak istemedim' diyor. Belhanda'nın geçen sezon maçtan önce üçlü çektirmesi..."

ZANIOLO TRANSFERİ

"Bunlar geçen sene çıktılar, kulübümüzün Zaniolo için yaptığı teklifi ifşa etti. Bu aslında suç. Kurnaz ya, kimseyi yanıltmaz, Fenerbahçe daha çok verdi ama oyuncu bizi tercih etti diyor. Biz de bunu mahkemeye götürdük. Haksız rekabetin tespiti davasında, kendilerinin teklifinin daha yüksek olmasına rağmen bizim teklifimiz daha yüksekmiş gibi yansıtıldığını söyledik. Bilirkişi raporu geldi, diyor ki, 'bu kulüp tarafından ödenecek toplam bedelin bonuslar dahil Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek olduğu ve Erden Timur'un teklifinin yanıltıcı olduğu, bu durumun kötüleme ve haksız rekabet eylemine sebebiyet verebileceği tespit edilmiştir' diyor."

"KAYRILMAYA ALIŞMIŞLAR"

"Bunların bir başka özelliği de kayrılmaya alışmış olmaları. Bu kadar yaygara olmasına rağmen Türk hakemlerine güveniyoruz diyerek yabancı hakem istememe sebepleri aşikardır."

"ZOR ANLARINDA TFF'NİN YETİŞTİĞİ ORTADADIR"

"TFF ile aralarındaki ilişki... Bu ilişkinin adını biz koyamadık. Bir taraftan can siperane savunurken, bir taraftan da istifaya davet ediyorlar. TFF nezdinde korundukları, zor anlarında TFF'nin yetiştiği ortadadır. Yumruk olayı sonrasında erteleme kararı verildi. 1. Lig kaydırıldı, Süper Lig'de ise sadece o haftanın maçları ertelendi. Bu niye önemli? Bu bazılarına avantaj, bazılarına dezavantaj sağlar. Hava şartları, cezalı sporcular, seyahat süreleri gibi konular. Tesadüf de olabilir, bilinçli de olabilir. Bunun olması rakibimiz lehine şartlar oluşturdu."

MAURO ICARDI'NİN SEVK SÜRECİ...

"Icardi'nin sevk süreci, şekli. Çok buraya girmeyeceğim. Aslında size büyük resmi anlatmaya çalıştığım kayırılma gerçeğinin bir örneğidir. Öyle anlaşılıyor ki kamuoyu baskısı olmasaydı sevk bile edilmeyecekti. Böyle bir olayda tedbirsiz olarak sevk edilmesi bile bu kayrılmanın örneğidir."

"PENALTININ YANLIŞ OLDUĞUNU İTİRAF EDİYOR"

"Abdülkadir Bitigen, Galatasaray maçında yanlış penaltı verdiğini hakem toplantısında itiraf ediyor. 1 Mart'ta hakemler, Hugh Dallas ve Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı bir toplantı düzenleniyor. Tolga Özkalfa'nın görevden alındığı bilgisini paylaşıp toplantıdan ayrılıyor. Hugh Dallas da Abdülkadir Bitigen'e penaltıyı soruyor. Bitigen de penaltı kararının yanlış olduğunu tüm hakemler önünde itiraf ediyor. Anlık yanılma da değil. VAR'a gittin, orada da penaltıya hükmettin, sonrasında da bunun yanlış olduğunu itiraf ediyor. Bunun şampiyonluk yarışına etkisi ne olacak?"

"Basit bir maç organizasyonunu yerine getirmekten aciz olanlar, sebep olduğu rezaleti dahi yalan ve iftiralarla Fenerbahçe'nin üstüne yıkmaya çalışanlar Türk futbolunu yönetiyor. Devletimizin bu konuyu dibine kadar araştırmasını istiyoruz."

"BİZ NASIL REKABET EDECEĞİZ BU ORTAMLA?"

"TFF başkanına sordum, böyle bir toplantının gerçekleşmediğini söyledi. Halbuki kendisi de katılmış bir kısmına. Biz nasıl rekabet edeceğiz bu ortamla?"

"Camiamız en ağır saldırılara maruz kalsa da, haram kupalar kazanmak adına bu memleketin evlatlarını birbirlerine kırdıranlardan olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak."

"BİZİM HAMURUMUZ, ÇOK ÇOK FARKLIDIR"

"Türk futbolunda ahlaksızların ahlak, hainlerin sadakat dersi vermekten utanmadığı bu arsız dönemden geçerken Fenerbahçemiz yine pusucuların, iftiracıların ve tetikçilerin hedefidir. 25 yıldır bu yol yordam ile manipüle edilen bir ligimiz var. Bunlar şampiyon yapılmaya alışmışlar. Bunlar kayrılmaya ve ittirilmeye alışmış bir zihniyettir. Fenerbahçe ise tarihi boyunca elde ettiği her şeyi tanımsız mücadelelerle elde etmiş bir camiadır. Bizim hamurumuz, çok çok farklıdır."

Soru: "Bırakacak mısınız yoksa bu savaşın içinde kalacak mısınız?"

Ali Koç: "Bugün anlattığım mevzular, benim devam edip etmeyeceğim konusu değildir."

"DIŞ ETKENLER SPORUN ÖNÜNE GEÇMİŞTİR"

"Bu açıklamaları hiç arzu etmeden yapmak zorunda kalıyorum. Karşımızda durmaksızın sistematik bir şekilde yarışın dinamikleri ile oynayan, hiçbir konuda sınır tanımayan bir yaklaşım ve üslup var. Bu üslupla muhatap olmaya gerek yok, alttan alalım, büyüklük bizde kalsın dedikçe saldırgan tavırlarını arttıran, vefat etmiş aile fertlerini de işin içine çekmeye çalışacak kadar acizleşen, alçalan bir anlayışa hep beraber tanıklık ediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabetinin bir seviyesi ve kültürü vardı. Şimdi ise sportif rekabetten çok dış etkenler sporun önüne geçmiş ana gündem haline gelmiştir. Bir yandan gerçekten çok yazık diyorum. Bunun böyle olmaması lazım. Bu ne sportif rekabet ne de sportif bir dinamikle alakası olan bir konu. Öte yandan da artık çıkıp bunların dününü, tarihini, DNA'sını anlatmak zorunluktan öteye gitmiştir."

"KENDİ ŞARKISINI SÖYLEYENLERE TAKIYORLAR"

"Hakem düzeninde ellerindeki en büyük koz, FIFA kokartı taktıkları hakemlerdir. Kendi şarkısını söyleyenlere takıyorlar, söylemeyenleri klasman düşürüyorlar."

Soru: "İsmail Kartal'ın imza töreninde yaptığınız açıklamada 'Bu sezon işi sıkı tutacağız, başkalarının fıtratında olan şeyleri biz de yapacağız. Nereye çekerseniz çekin.' demiştiniz. Artık sezonun sonuna geliyoruz. Bugün anlattıklarınız ışığında fıtratınızda olmayan şeyler yaptınız mı?"

Ali Koç: "Bu toplantı benim fıtratımda olan bir şey değil mesela. Bu seviyeye inmek zorunda kalmak..."

28 ŞAMPİYONLUK

"28 şampiyonluk işi de bir kayırmanın ürünüdür. zamanında bunun kararını alan federasyon, başkanına ve oradaki bu kulübün yapılanmasına bakın. Belli bir sene öncesini saymadılar, sanki o zamandan önce futbol yokmuş gibi. O zaman 3 puan öncesindeki ligleri de saymayalım, bu mantıkla bakarsanız. Bugünkü federasyonla 3 senedir bu konuyu kovalıyoruz. Geçen sene 'komisyon kurulacak' açıklaması yapıldı, onay geçti ama bir arpa boyu ilerleme yok."

"FİNALİ BU MİLLETİN HER FERDİ İSTER"

"Ayasofya Stadı'nda final oynamayı herhangi bir Türk takımı için bu milletin her ferdi ister. Konferans olsun, Avrupa Ligi olsun, Şampiyonlar Ligi olsun... Bir Türk takımının Yunanistan'ın başkentinde, ismi Ayasofya olan bir stadyumda ülkemizi temsil etmesini herkes ister, kim olursa olsun. Ama bunları konuşmak için çok erken. Burada ligi son dakikaya kadar götürüp finale de gidebilirsin. 4 gün arayla iki hedefinden de olabilirsin. Öyle ince bir ipin üstünde yürüyoruz. Allah sonumuzu hayretsin."