İşte Altay Bayındır'ın geri dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, belindeki ağrıları artınca Ankaragücü maçının kadrosundan çıkartılmış ve ilaç tedavisine başlanmıştı. Önceki gün yapılan son kontrollerin ardından Altay Bayındır'ın belinden ameliyat olmasına karar verildi. Ardından Sarı-Lacivertliler'in kaptanı başarılı bir operasyon geçirdi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Fenerbahçe'nin milli kalecisi, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Sarı Lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Altay Bayındır'ın hastane odasında doktoruyla bir fotoğrafına yer verildi. Paylaşımda, "Geçmiş olsun Altay Bayındır. Kaptanımız Altay Bayındır, Acıbadem Hastanesinde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

TAKIM ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli futbolcular, bel fıtığı ameliyatı olan Altay Bayındır'a kaldığı hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Operasyon geçiren milli oyuncuyu takım arkadaşları ve teknik kadro yalnız bırakmadı. Antrenman sonrası hastaneye giden oyuncular ve teknik kadro, Altay Bayındır'a destek oldular.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Konuyla ilgili olarak konuşan Dr. Cengiz Dinç, "Sakatlığın ve ameliyatın detaylarını bilmeden net bir yorum yapmak zor. Ancak genelde bu operasyondan sonra oyuncunun çalışmalara başlaması 4 ila 6 hafta arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

HEDEFİ SON HAFTALARDA GERİ DÖNMEK

Süper Lig'in ne zaman sona ereceği henüz belli değil. Ancak Altay Bayındır'ın bu sezonu kapatma ihtimali son derece yüksek görünüyor. Yine de başarılı kalecinin hedefi, ligin son haftalarında eldivenleri geri almak.