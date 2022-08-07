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Spor

İşte Ankaragücü'nün Süper Lig'deki 'en'leri

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda mücadele edecek MKE Ankaragücü, 'Üç büyüklerden' sonra lig tarihinin en fazla maça çıkan takımı unvanını elinde bulunduruyor.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 11:11 - Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüp, bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de yer almanın heyecanını yaşıyor. Ligin en tecrübeli kulüplerinden biri olan Ankaragücü, yarın karşılaşacağı Konyaspor maçıyla, 65. sezonuna başlayan Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 53. kez yer alacak.

Futbolun "Üç büyükleri" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla yer alan takım olarak dikkati çeken sarı-lacivertliler, 1710 maça çıktı.

PUAN SIRALAMASINDA 7. SIRADA

MKE Ankaragücü, lig tarihinde bugüne dek mücadele etmiş 73 kulüp arasında en fazla puan toplayan 7. takım konumunda bulunuyor.

52 sezonda 538 galibiyet, 493 beraberlik, 679 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 1870 puan topladı. MKE Ankaragücü rakip fileleri 1958 kez havalandırırken, kalesinde 2284 gol gördü.

5 KEZ KÜME DÜŞTÜ

MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 5 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012 ve 2020-2021'de bir alt lige düşmekten kurtulamadı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN "EN"LERİ

Sezon: 53. sezonu

En iyi derecesi: 4. (4 kez)

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)

En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)

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