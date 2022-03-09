Sabah 9 Mart 2022 Çarşamba 11:48 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:52

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yetenekli futbolcusu Arda Güler için eski hocası Erol Tokgözler'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Arda, Gençlerbirliği altyapısında forma giyerken genç futbolcunun antrenörü olan Tokgözler, yetenekli oyuncuya İngiltere'den Arsenal ve Almanya'dan Bayern Münih'in teklif yaptığını ileri sürdü.

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"ARDA GÜLER'İ ARSENAL VE BAYERN MÜNİH İSTİYOR"

Sabah Gazetesi'ne konuşan Erol Tokgözler, Arda'nın Fenerbahçe'ye 20-30 milyon eurolardan çok daha fazlasını kazandıracağını vurgulayarak, "Ben Arda'nın Türkiye'de kalacağını çok düşünmüyorum. Arsenal ve Bayern Münih'ten teklifler olduğunu biliyorum. Her geçen maç bu takımların sayıları artacaktır. Arda için 20-30 milyon eurolar çok sıradan kalır." ifadelerini kullandı.

"ARDA, ALEX'İN BİLE ÖTESİNDE"

Genç futbolcunun, Fenerbahçeli taraftarların gönlünde taht kuran Alex de Souza'dan bile yetenekli olduğunu savunan Erol Tokgözler, "Onun için 'iyi futbolcu' demek yetmez. O özel ve problem çözen bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı için Alex'ten ötesi olabilir. Top henüz ayağına gelmeden 2-3 pozisyon sonrasını düşünüyor. 6, 8, 10... Üçünü de bir arada oynuyor gibi bir durumu var." diye konuştu.

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"ARDA GÜLE, İSMAİL KARTAL İÇİN PİYANGO"

"Arda, gurbetçi olsaydı Mesut Özil gibi A Milli Takım'a almak mümkün olmazdı." diyen Tokgözler, eski öğrencisini Fenerbahçe A Takımı ile sahada ilk gördüğünde çok duygulandığını belirtip şunları söyledi:

"Arda'nın eski hocası olmama rağmen benim bile hayatım değişti. İsmail hocanın bu seneki vizyonu zaten o genç oyunculara zaman vermesi. Hocaya piyango çıktı. Arda, İsmail Kartal için büyük bir şans."