İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2023 Pazar / 15 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe karnesi
Spor

İşte Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe karnesi

Hakem Atilla Karaoğlan, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor müsabakasıyla 7 hafta sonra görev aldı. Karaoğlan, bu maçla ligde 9. kez sarı-lacivertlilerin maçında düdük çalacak.

IHA5 Şubat 2023 Pazar 13:52 - Güncelleme:
İşte Atilla Karaoğlan'ın Fenerbahçe karnesi
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Fenerbahçe ile Konyaspor arasında yarın oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de 7 haftadır görev verilmeyen hakem Karaoğlan, bu maçla birlikte dönmüş olacak. Ümraniyespor mücadelesiyle Atilla Karaoğlan, 9. kez sarı-lacivertlilerin karşılaşmasında düdük çalacak. Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmalarda Fenerbahçe 6 galibiyet alırken, 1 de kez kaybetti, 1 maç ise berabere sona erdi.

Öte yandan ligin 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakasında görev alan Atilla Karaoğlan'ın maç içinde VAR ile olan konuşmaları açıklanmış, ardından hakem Karaoğlan'ın uzun süre maç alamayacağı TFF tarafından duyurulmuştu.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe maçları şu şekilde:

12 Haziran 2020

Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1

18 Ekim 2020

Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3

3 Ekim 2021

Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1

13 Aralık 2021

Gaziantep: 3 - Fenerbahçe: 2

15 Ocak 2022

Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

2 Nisan 2022

Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 2

10 Nisan 2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

9 Ekim 2022

Fenerbahçe: 5 - Karagümrük: 4

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.