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Spor

İşte Avrupa Ligi'nde son 32 turu maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları yarın oynanacak.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 11:32 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 11:32
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu, son 32 turundaki 16 karşılaşmayla devam edecek.

Turnuvada son 16 turuna kalacak takımlar, 24 ve 25 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Yarın yapılacak maçların programı şöyle:

20.55 Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

20.55 Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere)

20.55 Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika)

20.55 Braga (Portekiz) - Roma (İtalya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda)

23.00 Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya)

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya)

23.00 Granada (İspanya) - Napoli (İtalya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya)

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