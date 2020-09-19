İşte Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler

DHA 19 Eylül 2020 Cumartesi 15:53 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 15:53

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda mücadele edecek Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA ALMAN HAKEM

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Rio Ave ile oynayacağı karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Beşiktaş ile Rio Ave arasındaki karşılaşma, 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

GALATASARAY KARŞILAŞMASINDA İNGİLİZ HAKEM GÖREV YAPACAK

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile evinde oynayacağı karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson görev yapacak. Pawson'ın yardımcıları vatandaşları Lee Betts ve Ian Hussin, mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Galatasaray, Hajduk Split ile 24 Eylül Perşembe günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

ALANYASPOR'UN SINAVINDA ESTONYALI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Bir diğer temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Norveç'in Rosenborg ekibiyle deplasmanda oynayacağı mücadeleyi ise Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Maçta Tohver'in yardımcısı olarak aynı ülkeden Silver Koiv ve Sten Klaasen, dördüncü hakem olarak da Estonyalı Joonas Jaanovits görev yapacak.

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda 24 Eylül Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.