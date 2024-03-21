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Spor

İşte Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 24. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

AA21 Mart 2024 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
İşte Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta programı
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Ligde haftanın açılış maçında yarın Reeder Samsunspor, Bursaspor İnfo Yatırım ile karşılaşacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadele, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

18.00 Reeder Samsunspor-Bursaspor İnfo Yatırım (Mustafa Dağıstanlı)

23 Mart Cumartesi:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Çağdaş Bodrumspor (Ülker)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Pınar Karşıyaka (BJK Emlakjet)

24 Mart Pazar:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Muradiye)

18.00 Galatasaray Ekmas-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

20.30 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (Tofaş)

25 Mart Pazartesi:

20.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)

  • basketbol süper ligi
  • Reeder Samsunspor
  • Bursaspor İnfo Yatırım

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