İşte basketbolda haftanın programı

Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. hafta mücadeleleri oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bugün:
18.00 Reeder Samsunspor-Bursaspor İnfo Yatırım (Mustafa Dağıstanlı)
Yarın:
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Çağdaş Bodrumspor (Ülker)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Pınar Karşıyaka (BJK Emlakjet)
24 Mart Pazar:
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Muradiye)
18.00 Galatasaray Ekmas-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
20.30 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (Tofaş)
25 Mart Pazartesi:
20.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)
ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Play-off çeyrek final ilk maçlar:
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Botaş (Fenerbahçe Metro Enerji)
15.00 Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın (BJK Emlakjet)
17.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kocaeli Atatürk)
Rövanş karşılaşmaları:
25 Mart Pazartesi:
13.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Edip Buran)
14.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA (TOBB ETÜ)
15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)
17.30 Botaş-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelelerinde 2 galibiyet alan ekip, adını yarı finale yazdıracak.
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
Bugün:
17.00 Finalspor-OGM Ormanspor (Naim Süleymanoğlu)
19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
20.00 Kapaklıspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
Yarın:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Konyaspor-Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
16.30 Çayırova Belediyesi-Pizza Lazza Haremspor (Çayırova)
24 Mart Pazar:
14.00 Sigortam.net-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (BJK Emlakjet)
15.45 Esenler Erokspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Başakşehir)
17.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)