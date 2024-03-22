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Spor

İşte basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu hafta hem erkeklerde hem de kadınlarda oynanacak olan basketbol maçlarının programı belli oldu.

AA22 Mart 2024 Cuma 11:02 - Güncelleme:
İşte basketbolda haftanın programı
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Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 30. hafta mücadeleleri oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off çeyrek final karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bugün:

18.00 Reeder Samsunspor-Bursaspor İnfo Yatırım (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Çağdaş Bodrumspor (Ülker)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Pınar Karşıyaka (BJK Emlakjet)

24 Mart Pazar:

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Muradiye)

18.00 Galatasaray Ekmas-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

20.30 TOFAŞ-Darüşşafaka Lassa (Tofaş)

25 Mart Pazartesi:

20.30 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (Enka)

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Play-off çeyrek final ilk maçlar:

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Botaş (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın (BJK Emlakjet)

17.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kocaeli Atatürk)

Rövanş karşılaşmaları:

25 Mart Pazartesi:

13.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Edip Buran)

14.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA (TOBB ETÜ)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)

17.30 Botaş-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final mücadelelerinde 2 galibiyet alan ekip, adını yarı finale yazdıracak.

TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

Bugün:

17.00 Finalspor-OGM Ormanspor (Naim Süleymanoğlu)

19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

20.00 Kapaklıspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Konyaspor-Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Çayırova Belediyesi-Pizza Lazza Haremspor (Çayırova)

24 Mart Pazar:

14.00 Sigortam.net-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (BJK Emlakjet)

15.45 Esenler Erokspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Başakşehir)

17.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)

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