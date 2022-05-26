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Spor

İşte Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen'in yönetim listesi

Beşiktaş'ta bu pazar yapılacak olan olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Fuat Çimen, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 16:25 - Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Teslim sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çimen, Beşiktaş için hayırlı ve demokrasisi güçlenmiş bir şekilde çıkan bir genel kurul olmasını ifade ederek, "Yönetim kurulumuzda çok değişik durumumuz var, alışıla gelmemiş bir şey. İki kadın üyemiz var. Kendileri mesleklerinde son derece yetenekli insanlar. Onlar bize fazladan kuvvet veriyorlar. İyi bir proje ekibiyiz. 29 Mayıs'ta biz kendimizden eminiz, o sandıktan umudun yeşili çıkacak ve biz kazanacağız" dedi.

Fuat Çimen'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

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