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Spor

İşte Beşiktaş'ın Atiba Hutchinson kararı

Beşiktaş 38 yaşındaki Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı ekip Kanadalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

10 Şubat 2021 Çarşamba 18:25 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:25
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Beşiktaş, Atiba Hutchinson'u bırakmak istemiyor. Siyah-beyazlılarda 8. sezonunu geçiren Kanadalı oyuncu, bu yıl da takımın vazgeçilmez isimlerimden biri oldu.

Takımın kaptanı ve en fazla forma giyen isimlerinden olan Atiba, geleceğini kendisi belirleyecek. Beşiktaş yönetimi, 1 yıl daha sözleşme imzalamak istediği 38 yaşındaki oyuncunun kararını bekliyor.

Atiba, futbola devam etme kararı alırsa, Kanadalı oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Tecrübeli isim aktif futbolcu kariyerini noktalak isterse, teknik ekipte yer alması için teklif yapılacak.

Beşiktaş ile 8 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Atiba, çıktığı 275 maçta 22 gol atarken 28 asist yaptı.

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