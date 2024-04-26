İşte Beşiktaş'ın derbi planı!

Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide Fenerbahçe deplasmanına gidecek Beşiktaş maçın planını belirledi.

SAVUNMA ARKASI TOPLARI

Dev maç öncesinde ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile birlikte futboldan sorumlu Samet Aybaba ve altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi, birlikte mücadeleyi analiz etti. Üçlü, hem Kara Kartal'ın hem de Kanarya'nın iyi ve kötü yanlarını ele aldı. Bu anlamda karşılaşmada çıkabilecek her türlü senaryo için plan oluşturuldu.

Saatler süren görüşme sonrasında ana hatlarıyla derbi taktiği belirlendi. Üç isim de belli noktalarda ortak görüş bildirildi. Hücum planı doğrultusunda topun siyah beyazlı ekipte kalması sağlanacak. Böylece sarı lacivertli ekibin üstüne çekilmesi ve savunma arkasına atılacak toplarla gol aranması bekleniyor.

RAKİBİ KOŞTURACAKLAR

Savunma ise rakibini önde karşılayacak. Saha içi yardımlaşma üst düzey olacağı için ilerideki oyuncuların da bol bol geriye destek vermesi istenecek. Fenerbahçe'nin hücum aksiyonlarına karşı önlem olarak da rakibin olabildiğince koşturulması sağlanacak.

TOPRAKTEPE'NİN İLK DERBİSİ

Bu sezonun ilk bölümünde de bir dönem siyah beyazlıları çalıştıran Serdar Topraktepe, Fenerbahçe karşısında kariyeri adına önemli ilklerden birini yaşayacak. Genç teknik adam, sarı lacivertli ekip ile oynanacak maçla birlikte kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde sahada yer almış olacak.