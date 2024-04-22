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Spor

İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe planı

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta savunma kurgusu değişiyor.

22 Nisan 2024 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe planı
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Derbi mücadelesi öncesi Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçında sarı kart gören Svensson cezalı duruma düştü. Jonas Svensson; statü gereği sarı kart cezasını Süper Lig maçında çekecek ve hafta içi Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak kupa maçında takımdaki yerini alabilecek.

SAĞ BEKTE NECİP İHTİMALİ

Beşiktaş'ta sağ bek mevkisinde asıl endişe, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde yaşanacak.

Svensson'un cezası sebebiyle forma giyemeyeceği derbi mücadelesi için gözler Onur Bulut'a çevrilse de, sakatlığı devam eden oyuncunun Fenerbahçe maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Onur Bulut'un Fenerbahçe derbisinde görev alamaması durumunda Beşiktaş, Kadıköy'de Necip Uysal'ı sağ beke çekebilir.

DEFANSIN GÖBEĞİ DE DEĞİŞEBİLİR

Bu sezon stoperin değişmezi olan Necip Uysal'ın sağ bekte oynaması muhtemel. Necip'in sağ bekte görev alması halinde defansın göbeğinde Joe Worrall, Tayyip Talha Sanuç ve Omar Colley üçlüsünden ikisinin görev alması bekleniyor.

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