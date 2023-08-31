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Spor

İşte Cim-bom'un muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi zamanı geldi. Temsilcimiz Galatasaray, 4 yıllık aranın ardından yeniden grup aşamasında mücadele edecek.

31 Ağustos 2023 Perşembe 00:10 - Güncelleme:
İşte Cim-bom'un muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu belli oluyor
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Türkiye'yi bu yıl grup aşamasında Galatasaray'ın temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor.

KURA PERŞEMBE

Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

MONACO'DA DÜZENLENECEK

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak ve Sporx ile UEFA'nın resmi internet canlı olarak yayınlanacak.

İLK MAÇLAR 19-20 EYLÜL

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

TORBALAR

1.TORBA

Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA

Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA

Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. TORBA

GALATASARAY, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve finalin maç programı şöyle:

ÇEYREK FİNAL

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

YARI FİNAL

İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

FİNAL

1 Haziran 2024 - Wembley

GALATASARAY HANGİ TORBADA YER ALACAK?

Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbadan Devler Ligi'ne katılacak.

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