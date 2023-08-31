Türkiye'yi bu yıl grup aşamasında Galatasaray'ın temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor.
KURA PERŞEMBE
Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.
MONACO'DA DÜZENLENECEK
Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak ve Sporx ile UEFA'nın resmi internet canlı olarak yayınlanacak.
İLK MAÇLAR 19-20 EYLÜL
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
TORBALAR
1.TORBA
Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. TORBA
Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. TORBA
Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag
4. TORBA
GALATASARAY, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.
Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve finalin maç programı şöyle:
ÇEYREK FİNAL
İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024
YARI FİNAL
İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024
FİNAL
1 Haziran 2024 - Wembley
GALATASARAY HANGİ TORBADA YER ALACAK?
Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbadan Devler Ligi'ne katılacak.