İşte Denizlispor'un muhtemel 11'i

DHA 07 Kasım 2020 Cumartesi 11:41 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 11:41

Süper Lig'de son olarak evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor, bay geçirdiği 7'nci haftanın ardından yarın Yeni Malatyaspor deplasmanında çıkış arayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak 8'inci hafta mücadelesinde Mete Kalkavan düdük çalacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Mustafa Yumlu forma giyemeyecek.

Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 20'nci sırada yer bulan Denizlispor, 8 puanı bulunan rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılar, Yeni Malatyaspor'a iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor.

DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11

Pantilimon - Lopes, Subotic, Leismann, Özer, Sagal, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Rodallega