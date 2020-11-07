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Spor

İşte Denizlispor'un muhtemel 11'i

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Denizlispor'da, sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Mustafa Yumlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

DHA07 Kasım 2020 Cumartesi 11:41 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 11:41
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Süper Lig'de son olarak evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor, bay geçirdiği 7'nci haftanın ardından yarın Yeni Malatyaspor deplasmanında çıkış arayacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak 8'inci hafta mücadelesinde Mete Kalkavan düdük çalacak. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Mustafa Yumlu forma giyemeyecek.

Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 20'nci sırada yer bulan Denizlispor, 8 puanı bulunan rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Yeşil-siyahlılar, Yeni Malatyaspor'a iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor.

DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11

Pantilimon - Lopes, Subotic, Leismann, Özer, Sagal, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Rodallega

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