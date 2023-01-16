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Spor

İşte Doğukan Sinik'in Hull City'den ayrılışının perde arkası! Hocası her şeyi anlattı

Hull City'den Antalyaspor'a kiralık olarak geri dönen Doğukan Sinik hakkında İngiliz takımının hocası Liam Rosenior'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İşte Liam Rosenior'un, Doğukan Sinik'in Hull City'deki günleri ve geleceğiyle ilgili sarf ettiği sözler...

Star Gazetesi16 Ocak 2023 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
İşte Doğukan Sinik'in Hull City'den ayrılışının perde arkası! Hocası her şeyi anlattı
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Antalyaspor'dan sezon başında İngiltere Championship takımı Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, bu kulüpte yeteri kadar forma şansı bulamayınca kırmızı beyazlılara geri döndü.

DOĞUKAN SİNİK'TEN GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Sezon sonuna kadar kiralandığı Antalyaspor ile çıktığı ilk maçında Giresunspor filelerini havalandıran Doğukan, 57. dakikada sakatlanarak yerini Nakajima'ya bıraktı.

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LIAM ROSENIOR'DAN DOĞUKAN AÇIKLAMASI

23 yaşındaki futbolcunun yeni takımındaki gollü başlangıcı İngiltere'de de ses getirirken, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Doğukan Sinik'in kiralık olarak gönderilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"CHAMPIONSHIP DOĞUKAN SİNİK'E SERT GELDİ"

İngiliz basınına konuşan Liam Rosenior, Doğukan'ın Hull City'de geçirdiği süreç hakkında "Brandon Fleming'e (Hull City'nin Oxford United'a kiraladığı 23 yaşındaki sol bek) benzer, gerçekten çok iyi bir genç oyuncu daha. Bence Doğukan'ın İngiltere'ye gelmesi onun için tam bir kültür değişikliğiydi. Championship'in saf yoğunluğu ona sert geldi. Sezon başında yaşadığı sakatlık da uyum sağlaması ve iklime alışması açısından ona yardımcı olmadı" ifadelerini kullandı.

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"DOĞUKAN'A MAÇ SÜRESİ GARANTİSİ VEREMEZDİM"

Türk sol kanat oyuncusunun çok yetenekli olduğunu vurgulayan Rosenior, "O muazzam bir kaliteye sahip. Antrenmanlarda yaptığı bazı şeyler inanılmaz ama artık maç yapması gereken bir noktaya geldi. O da Türkiye'yi seçti. Benim yapamayacağım şey; ona burada maç süresi garanti etmekti. Kimsenin kariyerinin geçip gitmesini istemiyorum, değerli hissetmelerini, gidip oynamalarını istiyorum." diye konuştu.

"HALA BİZİM OYUNCUMUZ, SEZON SONUNDA DÖNECEK"

Doğukan'ın Antalyaspor ile olan kiralık sözleşmesinin sezon sonuna kadar süreceğini hatırlatan İngiliz hoca "Doğukan Sinik yazın geri dönecek, hala bizim oyuncumuz, onu takip edeceğiz ve nasıl olduğunu göreceğiz." dedi.

Star Gazetesi

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