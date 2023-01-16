Antalyaspor'dan sezon başında İngiltere Championship takımı Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, bu kulüpte yeteri kadar forma şansı bulamayınca kırmızı beyazlılara geri döndü.
Sezon sonuna kadar kiralandığı Antalyaspor ile çıktığı ilk maçında Giresunspor filelerini havalandıran Doğukan, 57. dakikada sakatlanarak yerini Nakajima'ya bıraktı.
23 yaşındaki futbolcunun yeni takımındaki gollü başlangıcı İngiltere'de de ses getirirken, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, Doğukan Sinik'in kiralık olarak gönderilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
İngiliz basınına konuşan Liam Rosenior, Doğukan'ın Hull City'de geçirdiği süreç hakkında "Brandon Fleming'e (Hull City'nin Oxford United'a kiraladığı 23 yaşındaki sol bek) benzer, gerçekten çok iyi bir genç oyuncu daha. Bence Doğukan'ın İngiltere'ye gelmesi onun için tam bir kültür değişikliğiydi. Championship'in saf yoğunluğu ona sert geldi. Sezon başında yaşadığı sakatlık da uyum sağlaması ve iklime alışması açısından ona yardımcı olmadı" ifadelerini kullandı.
Türk sol kanat oyuncusunun çok yetenekli olduğunu vurgulayan Rosenior, "O muazzam bir kaliteye sahip. Antrenmanlarda yaptığı bazı şeyler inanılmaz ama artık maç yapması gereken bir noktaya geldi. O da Türkiye'yi seçti. Benim yapamayacağım şey; ona burada maç süresi garanti etmekti. Kimsenin kariyerinin geçip gitmesini istemiyorum, değerli hissetmelerini, gidip oynamalarını istiyorum." diye konuştu.
Doğukan'ın Antalyaspor ile olan kiralık sözleşmesinin sezon sonuna kadar süreceğini hatırlatan İngiliz hoca "Doğukan Sinik yazın geri dönecek, hala bizim oyuncumuz, onu takip edeceğiz ve nasıl olduğunu göreceğiz." dedi.
Star Gazetesi