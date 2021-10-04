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Spor

İşte Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'deki ilk icraatı

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun yeni takımında ilk olarak takımın temposunu artırmaya yönelik çalışmalar yapacağı öğrenildi.

Hürriyet,4 Ekim 2021 Pazartesi 09:33 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:33
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Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini resmen açıklamıştı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, yarın (bugün) saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KENDİ FELSEFESİNİ YERLEŞTİRECEK

Emre Belözoğlu imzanın ardından hemen işe koyulacak. Milli arayı fırsat olarak gören Belözoğlu, bu süreçte kendi oyun felsefesini takıma yerleştirmeye çalışacak. Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu'nun ilk olarak takımın temposunu artırmaya yönelik çalışmalar yapacağı öğrenildi. Hücumsal anlamda elinde iyi bir grup olduğunu düşünen Belözoğlu, Fenerbahçe'deki döneminde de topa sahip olmaya çalışan, mücadeleci ve oyunu 2. ve 3. bölgede oynayan bir takım oluşturmak istediğini dile getiriyordu.

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