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  • İşte Erol Bulut'tan futbolculara ilk mesaj
Spor

İşte Erol Bulut'tan futbolculara ilk mesaj

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut ilk antrenman öncesinde futbolcularla konuşma gerçekleştirdi. Bulut, ''BEN' kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, 'BİZ' olacağız' dedi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:02 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:06
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra'daki ilk antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelerek bir toplantı yaptı. 

İşte Erol Bulut'un takım toplantısındaki konuşması:

"Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. 'BEN' kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, 'BİZ' olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz."

"HEPİNİZE BAŞARILAR İLE DOLU BİR SEZON DİLİYORUM"

"Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz, futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemize saygı duyacağız.

Bol bol toplantılarımız olacak, toplu ve birebir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılar ile dolu bir sezon diliyorum." 

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