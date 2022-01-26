İSTANBUL 2°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İşte Euroleague'de 23. haftanın maçları
Spor

İşte Euroleague'de 23. haftanın maçları

THY Euroleague'in 23. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.

IHA26 Ocak 2022 Çarşamba 10:03 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 10:03
ABONE OL

THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı yarın ve 28 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'e konuk olacak. Bu hafta oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe karşılaşması ise sarı-lacivertlilerde çıkan koronavirüs vakalarından dolayı ertelendi.

Euroleague'de 23. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Anadolu Efes

22.00 Olympiakos - Kızılyıldız

23.00 Barcelona - Asvel

28 Ocak Cuma

19.00 UNICS Kazan - CSKA Moskova

21.00 AS Monaco - Real Madrid

22.00 Panathinaikos - Baskonia

22.30 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

22.30 Bayern Münih - ALBA Berlin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.