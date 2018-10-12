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İşte Fenerbahçe takımının içerisindeki gruplaşmalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış' açıklamasının ayrıntıları ortaya çıktı. Fenerbahçe Futbol Takımı 5 gruba bölünmüş durumda...

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü FB TV'de yaptığı açıklamalarda "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış" ifadesini kullanması oldukça dikkat çekmişti.

Kulübe yakın kaynaklar, takımda gruplaşmanın olduğunu ve futbolcuların 5 gruba bölündüğünü ifade ediyorlar.

GÜÇLÜ OLAN 2 GRUP VAR

Bu 5 gurubun temelini ise Kuzay Afrika Grubu ve eski yerliler gurubu teşkil ediyor. Kuzey Afrika Grubu'nda Slimani, Dirar, Aatıf ve Benzia yer alıyor. Slimani'nin bu gruptan ayrıldığı da iddia ediliyor.

YERLİLER FİRE VERDİ

Eski yerliler grubunda ise Volkan, Mehmet Topal, Alper, Hasan Ali ve Şener yer alıyor. Volkan kadro dışı kalana kadar en güçlü grup buydu.

BENZİA 2 MAÇ YEDEK KALDI!

Benzia'nın takıma yeni katılmış olmasına rağmen Aatıf ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakılmasına karşı tavır aldığı ve bu yüzden Phillip Cocu tarafından Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir maçlarında yedek kaldığı da iddia ediliyor. Benzia'nın bundan sonraki tavırları ise çok önemli.

Kuzey Afrika Grubu

SLİMANİ

DİRAR

AATIF

BENZİA

Eski Yerliler Grubu

VOLKAN

TOPAL

ALPER

H.ALİ

ŞENER

Eski Yabancılar Grubu

SKRTEL

VALBUENA

ROMAN

ISLA

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