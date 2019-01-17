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İşte Fenerbahçe'nin 5 gözdesi

Sarı-Lacivertliler, G.Saray’dan Serdar Aziz, Beşiktaş’tan Tolgay, M.United’tan Juan Mata, Chelsea’den Victor Moses, Genk’ten de Dieumerci Ndongala’yı renklerine katmak için uğraşıyor.

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ŞİMDİYE kadar sadece Yeni Malatya’dan stoper Sadık Çiftpınar’ı transfer edebilen Fenerbahçe kadrosunu güçlendirme çalışmalarına 5 koldan devam ediyor. Sarı-Lacivertliler G.Saray’dan S.Aziz, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan, Chelsea’den Viktor Moses, Genk’ten Dieumerci Ndongala ve Manchester United’tan Juan Mata’yı almak için yoğun çaba harcıyor.

10 NUMARAYA İSPANYOL

Fenerbahçe Serdar Aziz’in Galatasaray, Tolgay’ın da Beşiktaş’la olan sorunlarını çözmesini beklerken sürpiz bir şekilde Manchester United’ın İspanyol 10 numarası Juan Mata için harekete geçti. Ada medyasında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, son maçlarda teknik direktör Solksjaer’in fazla süre vermediği 30 yaşındaki starı kiralamak için çalışıyor.

MOSES İÇİN SON GİRİŞİM

Kanarya, Chelseali kanat oyuncusu Victor Moses (28) için de Maviler’e son bir girişimde daha bulundu ve kiralama isteğini yineledi. Chelsea’nin satmaya sıcak baktığı bu oyuncu için olumlu geri bir dönüş olmadığı takdirde Sarı-Lacivertliler pazarlıkları sürdürdükleri Genk’ten 27 yaşındaki Dieumerci Ndongala’yı renklerine bağlayacak.

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