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Spor

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Şampiyonlar Ligi'nde kura haftası

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi 15 Haziran Çarşamba günü belli olacak. Kura çekiminde Fenerbahçe ile eşleşmesi muhtemel olan iki takım var. İşte detaylar...

13 Haziran 2022 Pazartesi 11:34 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi 15 Haziran Çarşamba günü TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kuraya Lig Yolu'ndan katılacak olan Fenerbahçe'nin iki muhtemel rakibi bulunuyor. Dört takımın yer alacağı Lig Yolu kurasında seri başı olmayan sarı-lacivertli ekip, Ukrayna'dan Dinamo Kiev ya da Danimarka'dan Midtjylland ile eşleşecek. Kurada seri başı olmayan diğer takım ise Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca olacak.

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FENERBAHÇE ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde 3. eleme turuna yükselecek, bu turda elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna katılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları 19-20 Temmuz'da, rövanşlar ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

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TRABZONSPOR'UN KURA ÇEKİMİ 2 AĞUSTOS'TA

Devler Ligi'nde Trabzonspor'un da yer alacağı play-off turu kura çekimi ise 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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