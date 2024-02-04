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Spor

İşte Fernando Santos'un derbi planı!

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Fernado Santos Trabzonspor derbisi için planını hazırladı. Santos maçın başında gol ya da goller bularak müsabakayı koparmayı planlıyor.

4 Şubat 2024 Pazar 11:23 - Güncelleme:
İşte Fernando Santos'un derbi planı!
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

ERKEN GOL BEKLİYOR

Oyuncularını zorlu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan teknik direktör Fernando Santos, takımından Tüpraş Stadı'nda erken gol bekliyor. Portekizli hoca, erkenden alacakları aksiyon ve taraftar baskısıyla birlikte 3 puana ulaşacaklarına inanıyor. Santos, böylelikle 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

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