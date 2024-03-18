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Spor

İşte Fernando Santos'un Semih Kılıçsoy kararı

Semih Kılıçsoy'u kanatlarda oynadığı süre boyunca etkili bir performans sergileyemedi. Bu kararı dolaysıyla çok fazla eleştirilen Fenando Santos oyuncuyu yeniden ileri uçta oynatmayı planlıyor.

18 Mart 2024 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
İşte Fernando Santos'un Semih Kılıçsoy kararı
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Beşiktaş; Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle milli ara öncesi çok kötü bir 3 hafta geçirdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos, bu 3 maçtaki performansıyla eleştirilirken, Semih Kılıçsoy da eleştirinin ana nedenlerinden biri oldu. Fernando Santos'un golcü futbolcuyu bu maçlarda kanatta kullanması taraftarın tepkisini çekti.

YENİDEN EN UCA GEÇİYOR

Semih Kılıçsoy, kanatta etkisiz kalırken, 69 yaşındaki teknik adam da öğrencisiyle ilgili yeni bir karar aldı. Fernando Santos, milli aradan sonra oynanacak maçlarda 18 yaşındaki futbolcuyu yeniden en uçta görevlendirmeyi planlıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 27 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 10 gol attı ve 1 asist yaptı.

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