İşte Fernando Santos'un Semih Kılıçsoy kararı

Beşiktaş; Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle milli ara öncesi çok kötü bir 3 hafta geçirdi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos, bu 3 maçtaki performansıyla eleştirilirken, Semih Kılıçsoy da eleştirinin ana nedenlerinden biri oldu. Fernando Santos'un golcü futbolcuyu bu maçlarda kanatta kullanması taraftarın tepkisini çekti.

YENİDEN EN UCA GEÇİYOR

Semih Kılıçsoy, kanatta etkisiz kalırken, 69 yaşındaki teknik adam da öğrencisiyle ilgili yeni bir karar aldı. Fernando Santos, milli aradan sonra oynanacak maçlarda 18 yaşındaki futbolcuyu yeniden en uçta görevlendirmeyi planlıyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta bu sezon 27 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 10 gol attı ve 1 asist yaptı.