İşte futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 11. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 12'nci, TFF 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 9'uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

SÜPER LİG



Bugün:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

Yarın:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

TRENDYOL 1. LİG



Bugün:

20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Yarın:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)

19.00 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)

5 Kasım Pazar:

13.30 Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

TFF 2. LİG



Beyaz Grup

5 Kasım Pazar:

14.00 Nazilli Belediyespor-Esenler Erokspor (Nazilli İlçe)

14.00 Altınordu-1461 Trabzon FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Zonguldak Kömürspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Ankara Demirspor-Tuna Tarım Kırklarelispor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Bursaspor-Kırşehir Futbol (Sütaş Timsah Park)

14.00 Bucaspor 1928-Serik Belediyespor (Yeni Buca)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Vefa Group Van Spor FK (Mersin)

14.00 Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Ankaraspor-Hes İlaç Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Kırmızı Grup

5 Kasım Pazar:

13.00 Belediye Derince Spor-Anagold 24Erzincanspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Etimesgut Belediyespor (Diyarbakır)

14.00 Karaman FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yeni Karaman)

14.00 Denizlispor-Menemen FK (Denizli Atatürk)

14.00 Sarıyer-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Düzce Şehir)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Dağılgan)

14.00 İskenderunspor-İnegölspor (7 Ocak)

14.00 Uşakspor-Fethiyespor (Uşak 1 Eylül)

TFF 3. LİG



1. Grup

5 Kasım Pazar:

14.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Mardin 1969 Spor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Tarsus İdman Yurdu (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Aliağa Futbol-Malatya Arguvanspor (Aliağa Atatürk)

14.00 Kırklareligücü-Artvin Hopaspor (Başpınar)

14.00 Kepezspor-Küçükçekmece Sinop (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Edirnespor-52 Orduspor FK (Edirne 25 Kasım)

14.00 İnegöl Kafkasspor-Talasgücü Belediyespor (İnegöl İlçe)

2. Grup

5 Kasım Pazar:

13.30 3Gen Holding Elazığspor-Anadolu Üniversitesi (Elazığ)

14.00 Amasyaspor FK-Amber Çay Eynesil Belediyespor (12 Haziran)

14.00 Pazarspor-Sapanca Gençlikspor (Pazar İlçe)

14.00 Turgutluspor-Hacettepe 1945 (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 TPAO Batman Petrolspor-Kemerkent Bulvarspor (Batman)

14.00 Silifke Belediyespor-Kelkit Hürriyetspor (Silifke Şehir)

6 Kasım Pazartesi:

14.00 Ergene Velimeşespor-Efeler 09 Spor FK (Mustafa Kemal Atatürk)

3. Grup

5 Kasım Pazar:

14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Bornova 1877 (Darıca İlçe)

14.00 Kuşadasıspor-Fatsa Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Onvo Ağrı 1970-Sivas 4 Eylül (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Akhisarspor-Osmaniyespor FK (Spor Toto Akhisar)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Karaköprü Belediyespor (Dumlupınar)

14.00 Silivrispor-Bayburt Özel İdarespor (Silivri Müjdat Gürsu)

4. Grup

5 Kasım Pazar:

14.00 Muş 1984 Muşspor-23 Elazığ FK (Muş Şehir)

14.00 Armoni Alanya Kestelspor-Nevşehir Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

14.00 Orduspor 1967-Çatalcaspor (Yeni Ordu)

14.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Bursa Yıldırımspor (Kurtalan İlçe)

14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Balıkesirspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

14.00 Güneş Holding Çankayaspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Osmanlı)

14.00 Sebat Gençlikspor-Tokat Belediye Plevnespor (Ortahisar Yavuz Selim)

TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Wulfz Fatih Karagümrük (Osmanlı)

5 Kasım Pazar:

12.00 Hakkarigücü-Fatih Vatanspor (Merzan Şehir)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-ALG Spor (Şehit Vefa Karakurdu)

13.00 Trabzonspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kadir Özcan Tesisleri)

14.00 Ataşehir Belediyespor-Beşiktaş (İBB Esatpaşa)

14.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Galatasaray (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

14.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Konyaaltı Atatürk)

6 Kasım Pazartesi:

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beylerbeyi (Dereağzı Küçükandonyadis Tesisleri)