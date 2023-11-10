İşte futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de 12. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'e 13'üncü, TFF 3. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 10'uncu hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:





SÜPER LİG



Bugün:

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor (Eryaman)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Mersin)

12 Kasım Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)





1. LİG



Bugün:

20.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrum FK (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Bitexen Giresunspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ümraniyespor (11 Nisan)

19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Kasım Pazar:

13.30 Boluspor-Sakaryaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

TFF 2. LİG



Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Esenler Erokspor-Altınordu (Esenler Erokspor)

12 Kasım Pazar:

14.00 Serik Belediyespor-Adıyaman Futbol Kulübü (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Kırşehir Futbol-Bucaspor 1928 (Kırşehir Ahi)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Bursaspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor (Karelmas K.Köksal)

14.00 1461 Trabzon-Beyoğlu Yeni Çarşı (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Nazilli Belediyespor (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Ankaraspor (Diyarbakır)

14.00 Vefa Group Vanspor-Karacabey Belediye (Van Atatürk)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Karaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Menemen FK-Sarıyer (Menemen İlçe)

12 Kasım Pazar:

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Isparta 32 Spor (Bolluca)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 Fethiyespor-Belediye Derince Spor (Fethiye İlçe)

14.00 İnegölspor-Uşakspor (İnegöl İlçe)

14.00 GMG Kastamonuspor-İskenderunspor (Gazi)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Iğdır Şehir)

14.00 Somaspor-Düzce Cam Düzcespor (Soma Atatürk)

TFF 3. LİG



1. Grup

Yarın:

14.00 52 Orduspor FK-İnegöl Kafkasspor (Yeni Ordu)

12 Kasım Pazar:

14.00 Küçükçekmece Sinop-Edirnespor (Bağcılar Mahmutbey)

14.00 Artvin Hopaspor-Kepezspor (Hopa İlçe)

14.00 Malatya Arguvanspor-Kırklareligücü (Arguvan İlçe)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Aliağa Futbol (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

14.00 Mardin 1969 Spor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Mardin 21 Kasım)

14.00 Talasgücü Belediyespor-Karabük İdmanyurdu (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

2. Grup

12 Kasım Pazar:

14.00 Efeler 09 Spor FK-Silifke Belediyespor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

14.00 Kemerkent Bulvarspor-Ergene Velimeşespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

14.00 Hacettepe 1945-TPAO Batman Petrolspor (Osmanlı)

14.00 Sapanca Gençlikspor-Turgutluspor (Sapanca Atatürk)

14.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Pazarspor (Eynesil İlçe)

14.00 Anadolu Üniversitesi-Karşıyaka (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

14.00 Kelkit Hürriyetspor-3Gen Holding Elazığspor (Kelkit İlçe)

3. Grup

12 Kasım Pazar:

14.00 Osmaniyespor FK-Belediye Kütahyaspor (7 Ocak)

14.00 Sivas 4 Eylül-Akhisarspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Fatsa Belediyespor-Onvo Ağrı 1970 (Fatsa İlçe)

14.00 Bornova 1877-Kuşadasıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Bayburt Özel İdarespor-1922 Konyaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)

4. Grup

Yarın:

14.00 Bursa Yıldırımspor-Sultanbeyli Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Sebat Gençlikspor (Bergama 14 Eylül)

12 Kasım Pazar:

14.00 Balıkesirspor-Güneş Holding Çankayaspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 İdaş Çatalcaspor-Siirt İl Özel İdaresispor (Çatalca İzzettin)

14.00 Nevşehir Belediyespor-Orduspor 1967 (Nevşehir Gazi)

14.00 23 Elazığ FK-Armoni Alanya Kestelspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Tokat Belediye Plevnespor-Bitexen Adana 1954 FK (Gaziosmanpaşa)

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

12 Kasım Pazar:

12.00 Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Beylerbeyi-Hakkarigücü (Beyberbeyi 75. Yıl)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Vefa)

13.00 Beşiktaş JK United Payment-Bitexen Adana İdmanyurduspor (IBB GOB Halit Kıvanç)

13.00 ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Batur)

13.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Trabzonspor (Mehmet Hayri Özkeçeci)

14.00 Galatasaray-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Florye Metin Oktay Tesisleri)