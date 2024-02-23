İşte futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 27, Trendyol 1. Lig'de de 24. hafta karşılaşmaları yapılacak. TFF 2. Lig'de 27, TFF 3. Lig'de ise 21. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

SÜPER LİG

Bugün:

20.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Kalyon)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

25 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor (Papara Park)

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Bitexen Antalyaspor (RAMS Park)

1. LİG



Bugün:

20.00 Altay-Bitexen Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

19.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

25 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Aktepe)

13.30 Boluspor-Erzurumspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Sakaryaspor (Eyüp)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor (11 Nisan)

TFF 2. LİG



Beyaz Grup:

Yarın:

14.00 Bucaspor 1928-Ankara Demirspor (Yeni Buca)

25 Şubat Pazar:

13.00 Adıyaman FK-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kahta İlçe)

13.00 1461 Trabzon FK-Yeni Mersin İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Karacabey Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

14.00 Kırklarelispor-Ankaraspor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-Diyarbekirspor (Zafer)

14.00 Esenler Erokspor-AcnTURK Vanspor (Esenler Erokspor)

14.00 Kırşehir Futbol-Nazilli Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.00 Serik Belediyespor-Altınordu (Serik İsmail Oğan)

Kırmızı Grup:

Yarın:

14.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-İskenderunspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

25 Şubat Pazar:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Somaspor (Iğdır Şehir)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Düzce Cam Düzcespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 GMG Kastamonuspor-Menemen FK (Gazi)

14.00 İnegölspor-Denizlispor (İnegöl İlçe)

14.00 Fethiyespor-Sarıyer (Fethiye İlçe)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Isparta 32-Uşakspor (Isparta Atatürk)

14.00 Karaman FK-Belediye Derincespor (Yeni Karaman)