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Spor

İşte Galatasaray'ın Carlos Vinicius kararı

Galatasaray sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performans alamadığı Carlos Vinicius için kararını verdi.

28 Mart 2024 Perşembe 10:56 - Güncelleme:
İşte Galatasaray'ın Carlos Vinicius kararı
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Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius'un takımdan kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Sarı kırmızılı takım son kararını verdi.

Cedric Bakambu'nun yerine devre arasında Fulham'dan kiralık olarak kadroya katılan Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçında galibiyet golünü atmasına rağmen henüz göze giremedi.

FULHAM'A GERİ DÖNECEK

Brezilyalı oyuncunun kiralık sözleşmesinin süresi sona erince Fulham'a geri dönecek ve bonservisi alınmayacak.

29 yaşındaki Brezilyalı golcu, Galatasaray formasıyla toplamda 6 maça çıktı. 106 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 1 gol kaydetme başarısı gösterdi.

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