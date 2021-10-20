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Spor

İşte Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Lokomotiv Moskova maçının kamp kadrosu belli oldu.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 09:55 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:55
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban

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