İşte Galatasaray'ın muhteşem dörtlüsü

Zirvede oturduğu Süper Lig'de 10 haftadır kazanan Galatasaray'da 4 oyuncu, bu maçların hepsine ilk 11'de başladı. Takımın vazgeçilmezleri olan Fernando Muslera, Victor Nelsson, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, performanslarıyla takıma büyük katkı yaptı.

MUSLERA BİLDİĞİMİZ MUSLERA

Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'ın 1 numarası Muslera, 10 maçlık galibiyet serisinde 4 defa kalesini gole kapadı. Uruguaylı file bekçisinin önünde değişmeyen tek isim olan Danimarkalı stoper Nelsson, Kayserispor ve Samsunspor'a attığı gollerle hücuma katkı yaptı.

HER BÖLGENİN ADAMI BARIŞ ALPER

Barış Alper ceza ve sakatlıkların yaşandığı bu dönemde sağ bek, sol bek, sağ açık ve forvette görevini eksiksiz yerine getirdi. 37 yaşındaki Mertens de attığı goller, yaptığı asistler ve presle 10 numaralı formanın hakkını veriyor. Aslan'ı 10 haftalık periyotta taşıyan bu dört oyuncuyu 9 maçla Torreira, Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu takip ediyor. Yeni transfer Köhn artık sol bekin bankosu. Icardi sakatlığını atlattı ve gollerine başladı. İlk 11'i Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu gibi joker oyuncular tamamlıyor.