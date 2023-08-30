İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Türkiye'yi bu yıl grup aşamasında Galatasaray'ın temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor.
KURA PERŞEMBE
Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.
MONACO'DA DÜZENLENECEK
Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak ve Sporx ile UEFA'nın resmi internet canlı olarak yayınlanacak.
İLK MAÇLAR 19-20 EYLÜL
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
TORBALAR
1. TORBA
Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. TORBA
Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrdi, Leipzig, Porto, Arsenal
3. TORBA
Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers - PSV*, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag - Rakow*
4. TORBA
Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina-Antwerp*, Lens
*Devam eden eşleşmeler