İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Türkiye'yi bu yıl grup aşamasında Galatasaray'ın temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor.

KURA PERŞEMBE

Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

MONACO'DA DÜZENLENECEK

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak ve Sporx ile UEFA'nın resmi internet canlı olarak yayınlanacak.

İLK MAÇLAR 19-20 EYLÜL

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

TORBALAR

1. TORBA

Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA

Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrdi, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA

Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers - PSV*, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag - Rakow*

4. TORBA

Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, AEK Atina-Antwerp*, Lens

*Devam eden eşleşmeler