İşte Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 11. hafta programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. hafta maçları yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 11. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Üsküdar Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

17.00 Anadolu Üniversitesi - Adasokağı (Porsuk)

12 Ocak Pazar:

14.00 Ortahisar Belediyespor - Yenimahalle Belediyespor (Mehmet Akif Ersoy)

14.00 Kırşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Kırşehir)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Görele Belediyespor (Üçevler)