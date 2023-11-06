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Spor

İşte Icardi'de son durum! 2 maç sonra dinlendirilecek

Bir süredir iğnelerle sahada olan Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih ve Süper Lig'deki Hatayspor karşılaşmalarının ardından dinlendirilecek.

Sabah6 Kasım 2023 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
İşte Icardi'de son durum! 2 maç sonra dinlendirilecek
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Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro Icardi, teknik heyetten gelen "Dinlenebilirsin" önerilerine rağmen 3 maçtır sahaya çıkıyor ve 90 dakika oyunda kalıyor.

2 MAÇ SONRASINDA DİNLENECEK

Ağrıları olan ve bir yandan tedavi olup bir yandan da antrenmanlara katılmadan çalışan Icardi, çarşamba günü Bayern Münih deplasmanı ve sonrasında cumartesi günü ligdeki Hatay karşılaşmasında sahada olacak.

Bu iki maçın sonrasında ise Arjantinli yıldıza özel izin verilecek ve %100 hazır olması beklenecek.

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Mauro Icardi 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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