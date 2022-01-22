İşte İsmail Kartal'ın transfer raporu

Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de tecrübeli çalıştırıcı raporunu hazırladı. Sarı-lacivertli kulüpte yaklaşık 2 haftadır görevde olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin transfer önceliklerini belirledi.
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı şu anda dolu durumda. Tam 14 yabancısı olan sarı-lacivertlilerde kiradan dönen Allahyar henüz forma şansı bulamadı. Bu nedenle şu anda hem transfer yapabilmek hem de Allahyar'ın forma giyebilmesi için kadroda yabancı kontenjanının açılması gerekiyor.
Fenerbahçe'de yaklaşık 2 haftadır görev yapan ve takımın başında 2 lig maçına çıkan teknik direktör İsmail Kartal, gördüğü eksikleri belirledi. Başkan Ali Koç'a sunmak üzere raporlarını hazırlayan Kartal, transferdeki öncelikleri saptadı.
Çok sayıda oyuncu transferine gerek olmadığına ve nokta atışı transfere inanan 60 yaşındaki çalıştırıcı 4'lü sistem oynattığı için buna bağlı ihtiyaçları öne çıkardı. Burada savunma beklerindeki eksiklik göze çarptı.
İsmail Kartal'ın sol bekteki alternatif eksikliğine dikkat çektiği öğrenildi. Sağ bekte Nazım Sangare dışında Ferdi, Osayi-Samuel, Burak Kapacak gibi alternatifler olduğunu bilen Fenerbahçe'nin hocasının, sol bekte Novak'ın tek kaldığını vurguladığı kaydedildi.
Szalai'yi stoperde Kim'le oynatmak isteyen deneyimli teknik adam, Macar oyuncuyu sol bek yerine stoperde tutmayı doğru buluyor. Ferdi'nin ise savunma bekinin aksine hücuma yakın oynaması isteniyor.
Forvet hattında acil bir eksiklik olmadığına da inanan teknik heyetin, Valencia'nın form kazandıkça güç katabileceğini bildirdi. Öte yandan Serdar Dursun ve Berisha gibi isimlerin de hücum hattındaki alternatifte yer aldıkları kaydedildi.
Sadece orta sahada da bir hareketlilik olabileceği belirtiliyor. Gustavo ve Sosa'nın yetersiz kalmaları nedeniyle bilhassa 6 numarada bir ihtiyaç doğabileceği ifade ediliyor. Şartlara göre orta sahada da takviye bekleniyor.