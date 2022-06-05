İşte Jorge Jesus'un istediği 3 dünya yıldızı

Teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u oturtan Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, şampiyonluk yaşamak için Sarı-Lacivertliler'e imza attığını belirterek, "Ofansif ve yaratıcı oyuncularla sonuca gideceğiz" açıklamasını yaptı.

Portekiz medyası da Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşmasına geniş yer ayırdı. Portekiz gazetesi Record, tecrübeli teknik adamın transfer etmek istediği isimleri mercek altına aldı.

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GABİGOL LİSTE BAŞINDA!

Bu isimler, Flamengo forması giyen Gabigol (Gabriel Barbosa), Real Madrid ile bağlarını koparan ve şu an boşta olan Marcelo ve Real Betis'te top koşturan William Carvalho... Record, Jesus'un bu isimlerle yoluna devam etmek istediğini sayfalarına taşıdı.

Flamengo forması giyen 25 yaşındaki golcü futbolcu Gabigol'un kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda ortalık karıştı! Real Madrid ile olan sözleşmesi sona eren sol kanat oyuncusu Marcelo ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlıyor.

30 yaşındaki Portekizli ön libero William Carvalho'nun ise Real Betis ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.