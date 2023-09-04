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Spor

KAP açıklaması geldi! Davinson Sanchez, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Tottenham'dan Davinson Sanchez'in transferi için oyuncunun kulübü Tottwenham ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu.

4 Eylül 2023 Pazartesi 22:35 - Güncelleme:
KAP açıklaması geldi! Davinson Sanchez, resmen Galatasaray'da
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Galatasaray, Davinson Sanchez için transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

BONSERVİSİ 9 MİLYON EURO

Galatasaray, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu bonservis 6 taksitte İngiliz ekibine ödenecek.

DAVINSON SANCHEZ'İN RAKAMLARI

Sanchez'in, 2017'den bu yana formasını giydiği Tottenham'la olan mukavelesi bu sezonun sonunda bitecekti. Kolombiyalı stoper, geçen sezon 24 maçta İngiliz takımının formasını giydi ve 1231 dakika sahada kaldı.

47,5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bu sezon ise 2 maçta görev alan deneyimli ismin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro. Sanchez'in kariyerinde toplam bonservis getirisi 47.5 milyon euro oldu. 54 kez Kolombiya Milli Takımı formasını giyen başarılı oyuncu 1 kez ağları sarsmasını bildi.

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